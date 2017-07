Disparition inquiétante : Sarah, 14 ans, recherchée dans le Vaucluse

publié le 19/07/2017 à 22:32

Les gendarmes de Bollène ont lancé hier, mardi 18 juillet, un appel à témoins pour tenter de retrouver Sarah Fery, une adolescente âgée de 14 ans, portée disparue depuis fin mai à Mondragon (Vaucluse). C'est ce que rapporte l'association Assistance et recherche de personnes disparues (Arpd).



Selon l'association, l'adolescente a fugué du domicile de sa famille d'accueil, à Mondragon, le 28 mai au soir. L'appel à témoins dresse un portrait de la jeune fille. Il précise qu'elle est de corpulence mince, a les cheveux roux, épais frisés et mi-longs et mesure environ 1,50 mètre. Le jour de sa disparition, l'adolescente portait un T-shirt noir avec une inscription blanche, un bas gris et des baskets noires. Selon Le Dauphiné Libéré, ce n'est pas la première fois que la jeune fille disparaît cette année.

Elle avait déjà fugué le 10 avril dernier

Le 10 avril dernier, l'adolescente avait déjà quitté volontairement le domicile de son père à l'Isle-sur-la-Sorgue. Un avis de recherche pour disparition inquiétante avait alors été relayé. Elle avait été retrouvée quatre jours plus tard, le vendredi 14 avril, saine et sauve. Toute personne détenant des informations est priée de contacter la gendarmerie de Bollène le plus rapidement possible au 04.90.90.10.28 ou en composant le 17.

