Les disparus d'Orvault

Emission spéciale de l'Heure du Crime aujourd'hui consacrée à la disparition mystérieuse depuis le 16 février dernier, de toute la famille Troadec, le père Pascal, 49 ans, la mère, Brigitte, 50 ans, et les deux enfants, Sébastien, 21 ans, et la fille cadette, Charlotte, dont on a retrouvé hier, près de Brest, à 280 km d’Orvault, un pantalon contenant sa carte vitale.

Autre rebondissement ce matin, on vient de retrouver la voiture de Sébastien, garée sur un parking du port de Saint Nazaire, ce qui ajoute encore un nouvel élément mystérieux à cette affaire hors normes.



Nous faisons le point avec les reportages des envoyés spéciaux de la rédaction d’RTL, et avec Olivier Boy du service Police-Justice qui suit l’affaire au jour le jour depuis la semaine dernière, lorsqu’on a appris qu'aucun membre de la famille Troadec n'avait donné signe de vie depuis le 16 février.



Olivier Boy, journaliste au service Police-Justice d'RTL, Anne-Sophie Martin, journaliste et écrivain, auteur du livre « Le Disparu » sur l’affaire Dupont de Ligonnès (Ring, 2016).



