Disparitions à Rambouillet : le corps d'un des deux disparus retrouvé

publié le 22/02/2017 à 11:48

Les proches de Martin étaient sans nouvelles depuis vendredi dernier. Le corps du jeune homme de 24 ans a été retrouvé par les gendarmes en forêt de Rambouillet (Yvelines), mardi 21 février peu avant 18 heures, a-t-on appris de sources judiciaires. À l'heure actuelle, les enquêteurs privilégient la thèse du suicide. Selon les premiers éléments révélés par Le Parisien, le jeune homme, dépressif depuis plusieurs semaines, selon ses proches, aurait mis fin à ses jours en se jetant dans le vide depuis un pylône, entre Poigny-la-Forêt et Rambouillet.



D'importants moyens avaient été déployés pour tenter de retrouver Martin. Ainsi, plus d'une vingtaine de militaires sur le terrain, un hélicoptère ainsi que des chevaux de la Garde républicaine et des chiens pisteurs avaient participé aux recherches, précise LCI. De son côté, la famille du jeune homme avait diffusé un appel à témoins où figurait le visage souriant du disparu. Vendredi soir, Martin avait quitté son domicile au volant de sa voiture, qui avait été retrouvée près d'un terrain militaire.

Une femme toujours portée disparue à Rambouillet

Après cette macabre découverte, l'inquiétude grandit à Rambouillet puisque Mona Dumoulin-Minguet, 24 ans, est toujours portée disparue. La jeune femme n'a pas donné de signes de vie depuis jeudi dernier. Toutefois, selon une source proche de l'enquête, les deux affaires ne seraient pas liées.