publié le 21/02/2017 à 22:49

C'est encore une interpellation policière qui fait polémique. Dans une vidéo postée sur Facebook samedi 18 février, on y voit un policier municipal de Vias dans l'Hérault, porter des coups-de-poing à un jeune homme, menotté et au sol, pendant qu'un second semble l'insulter. Une vidéo qui enflamme les réseaux sociaux puisqu'elle a déjà été visionnée près de 200.000 fois. Le parquet de Béziers a confirmé qu'une "enquête a été ouverte dès samedi pour comprendre tout ce qui s'est passé avec ces policiers municipaux".



Les faits se sont déroulés lors du carnaval de la commune de Vias. Les images filmées de la fenêtre d'un appartement en face de l'altercation montrent trois policiers qui encerclent le jeune homme. L'un des policiers lui crie : "T'habites où ?" avant de lui asséner deux coups-de-poing.

Selon le journal Midi Libre, le frère de la victime aurait lui aussi été bousculé par les fonctionnaires alors qu'il était accompagné au poste de police. Interrogé par le quotidien, le père des deux garçons a reconnu qu'une "bagarre" avait éclaté et que ses deux fils y avaient participé. En revanche, selon lui, ils auraient "obtempéré" une fois les policiers sur place. Une plainte devait être déposée lundi 20 février auprès de la gendarmerie d'Agde.

De son côté, le maire de la commune estime que les "jeunes ont eu un comportement inadmissible". Il affirme que les garçons interpellés ont retiré le casque d'un policier municipal alors que ce dernier était à moto. Les policiers devraient déposer plainte contre les mis en cause pour "insultes, menaces" et refus d' obtempérer, selon les informations du Midi Libre.