publié le 11/09/2017 à 08:33

Quel est leur quotidien depuis la disparition de leur fille, il y a quinze jours ? Les parents de Maëlys sortent du silence par le biais de leur avocat, Me Fabien Rajon. "Leur vie se résume actuellement en un mot : l'attente. Une attente insupportable, un vrai supplice", raconte-t-il. Dans ce témoignage, rapporté par le quotidien local Le Dauphiné Libéré, il est également question d'un homme "au comportement étrange", remarqué par la maman de Maëlys, lors du mariage pendant lequel la petite fille s'est volatilisée, à Pont-de-Beauvoisin, dans l'Isère.



"Elle s’est rendu compte que Maëlys avait disparu, elle a immédiatement cherché sa fille bien sûr, mais aussi un homme dont le comportement pendant la soirée lui avait semblé étrange", est-il détaillé. "Selon la maman, pendant la soirée, Maëlys lui a décrit cet homme comme son "copain" et l’aurait désigné comme son "tonton" à un invité du mariage. Cet homme aurait discuté avec la petite Maëlys, montrant à la fillette et à sa mère des photos de ses chiens sur son téléphone".

La mère de la fillette aurait ensuite laissé sa fille discuter avec l'individu. "Au moment où, avec le papa et d’autres invités, elle recherche sa fille, elle tombe justement sur cet individu dehors. Ce dernier ne semblait pas spécialement concerné par les recherches, ni vraiment inquiet du sort de la fillette", continue Le Dauphiné Libéré.



D'après les informations du Parisien, cet homme au comportement suspect serait la même personne que celle mise en garde à vue le dimanche 3 septembre dernier. Si ce suspect principal nie toujours avoir enlevé la fillette, plusieurs incohérences et mensonges dans son discours ont été pointés du doigt par les enquêteurs. Les parents de Maëlys ont ajouté qu'ils ne connaissaient pas cet homme.