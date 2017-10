publié le 20/10/2017 à 16:08

Le mystère de la disparition de la petite Maëlys va-t-il être résolu ? Près de deux mois après la nuit du mariage au cours duquel la petite fille s'est volatilisée, le principal suspect, Nordahl L., nie fermement toute implication. Mais un nouvel élément a été versé au dossier.



Depuis plusieurs semaines, les enquêteurs tentent d'exploiter une image furtive issue d'une caméra de vidéosurveillance, prise aux alentours de 3 heures du matin, horaire auquel Maëlys semblerait avoir disparu.

"On pouvait avoir le sentiment que l'enquête n'avançait pas depuis quelques semaines, et en réalité, à la lecture des éléments du dossier, on se rend compte de l'inverse, affirme à RTL Me Rajon, avocat des parents de Maëlys. Mettez-vous à la place des parents de Maëlys, las de ces deux mois d'enquête, c'est aussi et surtout deux mois d'attente pour les parents qui sont dans une situation qui est évidemment intenable".





Une forme blanche mystérieuse

Sur le cliché, un véhicule, une Audi A3, apparaît. Le modèle correspondrait à la voiture du suspect. Sur le siège passager, une forme blanche est visible, mais non identifiable. Or ce soir-là, la fillette était vêtue d'une robe blanche. La photo étant de mauvaise qualité, les gendarmes tentent d'identifier cette forme depuis plusieurs semaines.