Disparition de Maëlys : les parents de la fillette se constituent partie civile

publié le 05/09/2017 à 18:34

Neuf jours après la disparition de Maëlys en Isère, les parents de la fillette ont annoncé, ce mardi 5 septembre, qu'ils se constituaient partie civile.



"La famille de Maëlys appelle au respect du secret de l’instruction dans cette affaire et entend protéger strictement l’intimité et la vie privée de son foyer. Compte tenu de l’importance cruciale des investigations en cours, qu’il convient de ne pas gêner, les parents de Maëlys ne feront aucun commentaire dans la presse, dans l’immédiat", précise le communiqué transmis par l'avocat de la famille Me Fabien Rajon et relayé par le Dauphiné Libéré.

La famille est également revenue sur les informations qui circulent actuellement et selon lesquelles il existerait un lien entre le père de famille et le principal suspect de l'affaire, mis en examen. Les parents ont formellement démenti ces déclarations.

Des battues citoyennes

Les parents de la famille ont profité de ce communiqué pour remercier les personnes qui se sont portées volontaires pour rechercher Maëlys. "Ils encouragent toute personne susceptible de détenir une information utile à se rapprocher sans tarder des services de l’enquête", note le communiqué.



Depuis la disparition de la petite jurassienne, des battues citoyennes ont été organisées pour tenter de la retrouver. Plusieurs centaines de personnes avaient alors répondu à des appels lancés sur Facebook.