Dieudonné, ex-humoriste au business lucratif

7,7%. C'est le score de Dieudonné aux législatives de 1997, à Dreux. Son adversaire d'alors s'appelle Marie-France Stirbois, elle est un poids-lourd du Front National, "seul parti qui m'inquiète et contre lequel je m'engage", dit alors Dieudonné. Cette campagne contre le FN a eu lieu il y a 20 ans, il y a un siècle, une éternité...



À l'époque, Dieudonné forme avec Élie Semoun un tandem anti-raciste irrésistible. Le petit juif gringalet et le grand noir costaud... Ces deux-là se sont connus en terminale. Dieudonné a quitté le lycée sans diplôme, alors il a travaillé de-ci, de-là comme commercial - "jamais plus de 6 mois, dit-il, juste le temps de toucher les Assedics"... Puis le succès est venu. Avec Élie, il participe à des spectacles de SOS Racisme et se moque du "marabout borgne", Jean-Marie Le Pen.

Dieudonné cachait-il son jeu ? En tout cas, il change de ton au début des années 2000. L'antisémitisme affleure en 2002, quand le CNC refuse de financer son film Le Code Noir, consacré à l'esclavage. Il voit là un complot sioniste. L'année suivante, tout bascule sur le plateau de Marc-Olivier. Déguisé en rabbin, Dieudonné conclut un sketch sur un salut "Isra-heil", bras levé. Énorme polémique.

Un business bien diligenté

Ses spectacles sont annulés, Dieudonné doit parfois se produire dans un bus. Il se pose alors en héros antisystème. Il se rapproche de Jean-Marie le Pen, qui sera même le parrain de sa fille Plume, et s'entoure de négationnistes notoires, comme le penseur Alain Soral, qui disait pourtant de lui "il est inculte et pas drôle"'. Depuis, Dieudonné va de condamnation en condamnation. Son bras de fer avec Manuel Valls lui a coûté son théâtre de la Main d'Or, mais ses spectacles font le plein, et il cartonne sur internet.



Cela rapporte. Dieudonné, aujourd'hui, représente surtout un business, dont la taulière est sa femme, Noemi Montagne. Celle-ci gère les Productions de la Plume, 2 millions et demi d'euros de chiffre d'affaires, et un million et demi dissimulé au fisc. Noemi a aussi déposé la marque "Quenelle", ce geste mi-bras d'honneur, mi-salut fasciste... Elle voulait en faire une marque de boisson.



En fait, Dieudonné est surtout obsédé par la notoriété et l'argent... C'est ce que dit Malek Boutih, l'ancien président de SOS Racisme. Là est sans doute l'origine de sa rupture avec Élie Semoun, lequel disait, en 2009, "c'est comme si j'avais vécu aux côtés d'un psychopathe ou d'un pédophile sans m'en apercevoir". Aujourd'hui pourtant, un retour du duo n'est pas totalement exclu. Dieudonné est pour, Élie pense qu'il n'est pas encore guéri. Mais guérit-on de ce genre de maladie?