publié le 13/02/2017 à 11:49

Les conditions météorologiques perturbent le trafic aérien. Dimanche 12 février, deux avions ont dû changer leur plan de vol en raison des fortes rafales de vent qui souffle sur la ville de Toulouse. Ce lundi, un autre avion a également dû abandonner l'idée d’atterrir à l'aéroport de Toulouse-Blagnac.



Dimanche, l'Airbus A320 de la compagnie EasyJet, qui a décollé à 11h10 et devait atterrir à Toulouse-Blagnac à 12h25, a été dérouté vers Montpellier. Les 180 passagers ont été acheminés vers Toulouse dans l'après-midi en car après avoir reçu des sandwiches et boissons à Montpellier, a indiqué la compagnie aérienne low cost.



Dans la soirée, un Airbus A321 d'Air France avec quelque 200 passagers à bord, qui devait se poser à 19h05 a été dérouté vers Bordeaux. Le pilote avait auparavant tenté sans succès de se poser à "deux reprises en raison de rafales à plus de 50 nœuds (109,27 km/h)", a précisé la compagnie aérienne. Un transfert en car vers Toulouse devait être mis en place dans la soirée, a précisé Air France.

Un autre avion dérouté vers Lyon

Des perturbations encore visibles ce lundi 13 février. Un autre Airbus A320 d'EasyJet, qui était attendu aux alentours de 8 heures ce matin, n'a pas réussi à se poser à Toulouse-Blagnac. Après une première tentative d'atterrissage, le pilote a été contraint de remettre les gaz. Les passagers ont alors pris la direction de Lyon pour atterrir sans difficulté. "Ce nouveau déroutage est dû au fort coup de vent à Toulouse. Il est rare que nous déroutions nos vols depuis Toulouse vers Lyon, mais il semblerait que les conditions de vent n'étaient pas favorables non plus à Montpellier, qui est plus proche", a indique la compagnie britannique dans les colonnes de La Dépêche.



Les départements de la Haute-Garonne, le Tarn, le Tarn-et-Garonne et l'Aveyron ont été placés en vigilance orange pour vents violents jusqu'à lundi 16h00 par Météo-France. Selon Météo France, le vent d'Autan va souffler fort jusqu'à lundi sur les quatre départements avec des rafales de 100 à 110 km/h en plaine et allant jusqu'à 120 à 130 km/h sur le massif de la Montagne Noire.