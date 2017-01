Un vol de la compagnie Emirates assurait la liaison Mascate-Dubaï lorsqu'il a été annulé à cause de la présence d'un serpent dans la soute à bagages.

Crédit : JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Un serpent (illustration)

par Maxime Magnier , Avec AFP publié le 09/01/2017 à 12:52

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

C'est la pire angoisse des ophidiophobes, ou phobiques des serpents. Lors d'un vol reliant Mascate à Dubaï, entre le Sultanat d'Oman et les Émirats Arabes Unis, un serpent s'est glissé dans la soute d'un appareil de la compagnie Emirates, dimanche 8 janvier.



Selon une porte-parole de la compagnie émiratie, le reptile avait été repéré avant l'embarquement des passagers. Après une fouille minutieuse de l'avion, il a pu être capturé et l'appareil remis en service.



En novembre, c'est un scénario bien plus angoissant auquel avaient été confrontés les passagers d'un vol de la compagnie Aeromexico. Ceux-ci avaient vu un serpent littéralement tomber d'un compartiment à bagages durant un vol intérieur. Grâce à leur sang-froid, les passagers avaient pu isoler l'animal avec des couvertures fournies par l'équipage. Si personne n'avait été blessé, certains passagers s'étaient dit éprouvés par l'expérience.