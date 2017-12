Désert médicaux : "On se sent démunis" témoigne un docteur de la Drôme

publié le 20/12/2017 à 12:17

La désertification médicale met en danger la vie de certains Français. C'est le cas à Die dans la Drôme où la plus petite maternité de France va fermer. Mais les cinq médecins affiliés au SAMU refusent de prendre le relais, ne s'estimant pas formés pour cela.



Le docteur Céline Gaudouin, installé dans la Drôme depuis un an, revient sur cette fermeture annoncée. "On fait partie du dispositif 'palliatif' de fermeture de la maternité de Die, affirme-t-elle, c'est-à-dire que si il y a des urgences d'accouchements à domicile (...) on va intervenir en première ligne".

Les cinq médecins sont formés aux accouchements en général mais le docteur Céline Gaudouin l'affirme : "Notre formation de médecins correspondants SAMU ne nous a pas formé aux accouchements d'urgence, du coup on se sent démunis".

Des mesures sont mises en place, selon Céline Gaudouin, mais "elles ne résolvent pas la problématique". Les cinq docteurs de Die menacent d'arrêter leur rôle de médecin correspondant SAMU si la situation ne change pas.