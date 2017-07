publié le 18/07/2017 à 08:48

Le projet de loi antiterrorisme est présenté mardi 18 juillet au Sénat. Parmi les grandes lignes, l'assignation à résidence, le port du bracelet électronique... Des dispositions qui figuraient dans l'état d'urgence et qu'il s'agit maintenant de faire entrer dans le droit commun. En tant que ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb aura notamment la possibilité de faire fermer des lieux de culte selon "un processus extrêmement encadré, assure-t-il. Aujourd'hui, environ 5 lieux de culte nous semblent suspects".



Dans la loi, il y a également d'autres mesures, comme le fait d'avoir "des périmètres de sécurité pour organiser des grandes manifestations", défend encore le ministre de l'Intérieur, invité de RTL. Il illustre son propos avec la Fête des Lumières à Lyon : "Si je n'ai pas un périmètre de sécurité où l'on fouille les gens, je mets 2 millions de personnes dans la rue et je ne peux pas le réaliser." Et d'appuyer encore son propos : "Tous les organisateurs de festivals cet été me demandent de mettre des dispositifs comme cela en place. Ce qui permet la liberté de culture, la liberté pour les gens d'aller au spectacle".

Va-t-on alors tomber vers un "despotisme doux", comme l'appelait la juriste Mireille Delmas-Marty, citant Tocqueville ? "Peut-être", répond l'ancien maire de Lyon. Mais pour Gérard Collomb, c'est nécessaire. "Essayer d'assurer la sécurité de nos concitoyens c'est quelque chose d'important", ajoute-t-il en prenant en exemple les familles des victimes de l'attentat à Nice qu'il a rencontrées vendredi dernier, pour les commémorations. "Il faut essayer de faire en sorte que ce genre d'attentat ne puisse plus se répéter".

Certains observateurs redoutent néanmoins des dérives à l'état d'urgence. L’ancien député PS Sébastien Pietrasanta, spécialiste du renseignement et du terrorisme, prévient notamment que "les choses peuvent dériver d'une année à l'autre", d'autant qu'il estime, comme d'autres, que "l'état d'urgence n'est pas le principal moyen de lutte contre le terrorisme".