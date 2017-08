Un "héros" du débarquement se révèle être un imposteur

publié le 22/08/2017 à 09:47

Georges Klein est un ranger vétéran de la Seconde Guerre mondiale et, selon ce qu'il affirme, l'un des cinq derniers survivants de la bataille de la pointe du Hoc, en Normandie. Pourtant, une recherche historique permet d'affirmer que l'homme de 97 ans n'a jamais combattu lors du Débarquement de 1944.



Un fait révélé par Marc Laurenceau, le président de l'association D-Day Overlord, qui organise des commémorations et des "retours de vétérans" sur les lieux. En 2016, l'Américain George Klein s'était ainsi vu payer le voyage jusqu'à la pointe du Hoc, là où il aurait supposément combattu avec le 2e bataillon de rangers.

Photos, casquette de rangers... Le vieil homme a bien joué son rôle. " On s'était investi beaucoup pour lui. Ses enfants y croyaient, ils allaient publier ses mémoires. On est très déçu, on aurait aimé qu'il ne nous laisse pas faire tout ce qu'on a fait pour lui sans nous avouer la vérité, a déclaré le président de Dday Overlord, au micro de RTL. On va continuer à financer la venue des vétérans, mais on va être un peu plus regardant."



L'homme de 97 ans, s'il a menti sur son implication dans le débarquement en Normandie, est pourtant bel et bien un ranger vétéran de la guerre. Il a été "déployé du 26 juillet 1944 au 23 juillet 1945 avec le 46th Field Artillery Regiment" et "gravement blessé en combat en Moselle le 17 novembre 1944", indique Marc Laurenceau sur le site de D-Day Overlord.