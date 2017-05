Croissance, consommation, moral : éclaircie pour l'économie française

Crédit : AFP et Montage RTLNET

Le moral des ménages au plus haut depuis 2007 en mai

et AFP

publié le 30/05/2017 à 17:07

Une première depuis dix ans. Le moral des ménages s'est amélioré au mois de mai après quatre mois de stabilité pour atteindre son plus haut niveau depuis août 2007, a annoncé mardi l'Insee dans un communiqué.





Le moral des ménages, calculé sur la base de soldes d'opinion (différences entre proportion de réponses positives et négatives), s'établit à 102 points, soit deux points de plus que sa moyenne de longue période, selon l'organisme public de statistiques.

Le moral des ménages est un élément important pour évaluer le niveau de la consommation. Un moteur important de la croissance en France avec l'investissement.





En effet, les dépenses de consommation des ménages français en biens ont rebondi en avril, enregistrant une hausse de 0,5% après deux mois de recul, a annoncé mardi l'Insee dans un communiqué.



Cette dynamique s'explique par une hausse des dépenses en énergie, mais aussi par une nette accélération de la consommation de produits alimentaires, précise l'organisme public.





Cette dynamique contraste avec celle des achats de biens fabriqués, qui ont reculé de 0,8%. Cette baisse concerne notamment les achats automobiles et les dépenses en biens d'équipement du logement, comme les meubles et les achats audiovisuels.



Elle concerne également les dépenses en habillement et en textile, qui ont enregistré un recul de 2,1%,après avoir déjà baissé de 1,9% en mars.

Cependant, il s'agit tout de même d'une bonne nouvelle pour le PIB (le produit intérieur brut) français qui a augmenté de 0,4% au premier trimestre, grâce à un investissement dynamique qui a progressé dans l'ensemble de 1,2%.