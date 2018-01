Création d'entreprise : un Français sur quatre intéressé

publié le 30/01/2018 à 14:06

Un Français sur quatre envisage de créer ou de rependre une entreprise. Et les jeunes sont particulièrement intéressés par cette démarche, qualifiée de "lame de fond sans précédent" par Xavier Kergall, directeur général du Salon des entrepreneurs, qui a lieu les 7 et 8 février à Paris. "Ce qui est intéressant, c'est que 2,5 millions de Français disent avoir un projet précis et veulent le réaliser dans les deux ans. C'est un bataillon fertile de créateurs d'entreprises", s'est-il réjoui sur RTL.



Ce dynamisme dans la création d'entreprise représente "une vraie avancée sociologique" selon Xavier Kergall. "Il y a 25 ans, quand un jeune disait qu'il voulait créer son entreprise, toute sa famille disait que ce n'était pas possible, qu'il fallait faire un métier sérieux. Aujourd'hui, tout le monde applaudit et l'encourage", explique le directeur général du Salon des entrepreneurs.

"L'argent n'est pas la première motivation, c'est plutôt l'autonomie, l'indépendance, l'envie de changer le monde, précise Xavier Kergall. Aujourd'hui, on peut créer son entreprise en 24 ou 48 heures. Tout est dans l'élaboration du projet, c'est le plus important. Une entreprise accompagnée a cinq fois plus de chances de réussir."