publié le 13/08/2017 à 13:31

La situation ne s'améliore pas sur le front des incendies en Corse. Deux incendies en Haute-Corse qui ont parcouru environ 2.000 hectares de végétation depuis la nuit du 10 août, sans faire de victime, ne sont pas maîtrisés dimanche matin, avec une "grosse reprise" dans le Cap Corse malgré une absence de vent, ont indiqué les pompiers.



"Les incendies de Manso (Balagne) et Pietracorbara (Cap Corse) sont non maîtrisés malgré une absence de vent, avec une grosse reprise à Pietracorbara, il y a un gros panache de fumée, nous recevons beaucoup d'appels", ont déclaré les pompiers de Haute-Corse, tout en précisant l'absence de victimes.

Dans le Cap Corse, 200 hommes, deux Traker, un Canadair et des hélicoptères étaient sur place pour tenter de maîtriser ce feu qui a parcouru 1.800 hectares de maquis depuis la nuit de jeudi à vendredi. Un détachement héliporté est également arrivé en renfort des Bouches-du-Rhône dans la matinée.

60 pompiers à Manso

Un deuxième incendie, moins important, à Manso, en Balagne, au sud de Calvi, mobilisait dimanche "60 pompiers pour traiter les fumerolles, le bilan est de 102 hectares de forêt brûlés", ont précisé les pompiers. "Nous jonglons entre les deux feux, la priorité étant d'en finir complètement avec celui de Manso, étant donné que c'est de la forêt alors qu'il s'agit de maquis dans le Cap Corse", ont indiqué les pompiers.



Quelque 900 personnes - essentiellement des vacanciers d'un camping de Pietracorbara et plusieurs dizaines de randonneurs du GR20 - évacuées vendredi ont pu regagner leurs logements samedi à la mi-journée.

Un homme toujours en garde à vue

À Bastia, plusieurs feux se sont déclarés dans la soirée de vendredi, dont certains à proximité d'immeubles d'habitations, et un homme est en garde à vue depuis la nuit de vendredi à samedi. Cet homme, "soupçonné d'avoir provoqué cinq feux", a été aperçu "non loin du point de départ du troisième feu", selon des éléments de l'enquête.



Le parquet envisageait dimanche l'ouverture d'une information judiciaire pour des faits criminels de "destruction volontaire de bois, forêts, maquis (...) pouvant causer des dommages à autrui". Depuis mi-juillet, le Sud-Est de la France et la Corse connaissent des incendies à répétition qui ont détruit plus de 7.000 hectares de végétation.