Corruption : la note de la France dégradée par Transparency International

par Philippe Peyre publié le 25/01/2017 à 11:43

Même position dans le classement mais une note dégradée. C'est ainsi que l'on peut résumer la situation de la France dans le classement "Indice de perception de la corruption 2016" publié par Transparency International mercredi 25 janvier.



Ce rapport annuel établit un classement mondial de la corruption dans 176 pays. Les États sont notés de 0, pour ceux jugés les plus corrompues, à 100, pour les plus vertueux. La France est à la 23ème position dans ce classement, soit le même rang qu'elle occupait en 2015 (26ème en 2014). En revanche, l'ONG a dégradé sa note en lui attribuant 69/100, contre 70 en 2015.



Transparency International parvient à publier ce rapport à partir de données récoltées auprès de 12 institutions indépendantes des États telles que la Banque mondiale, la Fondation allemande Bertelsmann, la Banque africaine de développement ou encore le Forum Économique mondial. Et c'est la Nouvelle-Zélande qui caracole en tête du classement, avec une note de 90/100. À titre de comparaison en Europe, le Danemark arrive deuxième, les Pays-Bas 8ème et l'Espagne se situe à la 41ème place. La Somalie est dernière du classement avec une note de 10/100.