Rythmes scolaires : une école sur trois repasse à la semaine de quatre jours

publié le 19/07/2017 à 10:58

Près d'un tiers des écoles primaires ont choisi d'adopter la semaine de quatre jours à la rentrée prochaine, à la place de la semaine de quatre jours et demi instaurée sous le quinquennat précédent, a indiqué mardi le ministère de l'Éducation.



Ces établissements (soit exactement 31,8% des écoles primaires en France) scolarisent 28,7% des jeunes élèves, a ajouté le ministère. Ce sont "surtout" les communes rurales qui se sont emparées de cette "liberté nouvelle", a précisé la rue de Grenelle. Les villes, "a fortiori les grandes villes, ont choisi de conserver l'organisation de la semaine sur quatre jours et demi".

Dans son communiqué, le ministère de l'Éducation donne quelques exemples de communes de plus de 50.000 habitants ayant choisi la semaine de quatre jours: toutes les grandes villes du Var et des Alpes-Maritimes (Antibes, Cannes, Nice, Toulon, Hyères, etc.), ou encore Tourcoing, Dunkerque et Calais dans l'académie de Lille.



Au sein d'une même académie, les départements ruraux sont souvent ceux qui affichent le plus fort taux de retour à la semaine de quatre jours. Ainsi, 53% des écoles dans l'académie de Montpellier adoptent la semaine de quatre jours, dont 83% dans les Pyrénées-Orientales et 85% en Lozère.







