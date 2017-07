publié le 19/07/2017 à 08:21

C'est du jamais vu depuis les années 60. L'an dernier, seuls quatre foyers sur dix ont payé l'impôt sur le revenu, soit à peine 16 millions de ménages imposables. C'est presque un million de moins qu'en 2015, trois millions de moins qu'en 2013. Et forcément, c'est un peu dur à encaisser pour ceux qui ne sont pas exonérés.



C’est le résultat de la mécanique de réduction d’impôts initiée par François Hollande au cours de son quinquennat. Le seuil pour être imposé a été relevé : aujourd’hui, un couple avec deux enfants est soumis à l’impôt si le foyer touche au moins 41.000 euros par an, alors que le seuil était fixé à 27.000 euros. L’impôt est concentré sur les foyers les plus aisés. Et selon les projections du ministère de l’Économie et des Finances, plus de 150 000 personnes devraient encore en sortir l’an prochain.

- TOUR DE FRANCE - Le peloton attaque les Alpes ce mercredi avec une étape difficile. Trois cols au programme, dont le Galibier, où les supporters seront nombreux. L’occasion pour Romain Bardet et les autres outsiders de tenter de déstabiliser le maillot jaune Chris Froome.

- EMPLOI - Journée cruciale ce mercredi pour GM&S, l’offre de reprise va être étudiée par le tribunal de commerce de Poitiers. Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire se rend à l'usine de La Souterraine dans la Creuse. Mais les syndicats veulent le rencontrer là où ils sont, c'est-à-dire à Villeroy dans l'Yonne où ils occupent un site Renault.



- SOCIAL - À Foucherans dans le Jura, les employés d’une maison de retraite sont en grève depuis plus de 100 jours. Ils protestent contre le manque de moyens humain et matériel. Les personnes âgées, qui payent tout de même 2.500 euros par mois, sont soignées a minima.



- DÉFENSE - Un conseil de défense est programmé ce mercredi à l’Élysée. Emmanuel Macron retrouvera Pierre de Villiers, le chef d’état-major des armées, critiqué par le président mais défendu par Jean-Yves Le Drian. "C'est un grand soldat, d'une très grande intégrité, d'une très grande intelligence", a déclaré l’ancien ministre de la Défense sur CNews.



- AUTOMOBILE - Mercedes est soupçonnée de tricherie sur la pollution en Allemagne, exactement comme Volswagen. Elle avait déjà commencé à rappeler certains véhicules utilitaires mais désormais il s'agit d'un rappel à grande échelle sur toute l'Europe.