publié le 17/10/2017 à 13:35

"On ne règle plus les problèmes d'insertion des jeunes dans les quartiers," a asséné Jean-Philippe Acensi, président du mouvement de la société civile Bleu Blanc Zèbre au micro de RTL. Également co-organisateur des États généraux de la ville qui ont lieu à Grigny (Essonne) depuis le lundi 16 octobre, dénonce "une situation d'explosion sociale".



Très impliqué dans l'insertion des jeunes des quartiers par le sport, Jean-Philippe Acensi défend l'idée de rétablir les contrats aidés. Pour lui, les supprimer revient à casser "le lien social et les passerelles entre les jeunes et les associations". Le président de Bleu Blanc Zèbre rapporte notamment le chiffre officiel du décrochage scolaire à Grigny qui représente 50% des jeunes.

"Beaucoup d'élus qui sont à la fois épuisés et qui ont beaucoup de compétences sont déterminés pour que les choses changent," rapporte Jean-Philippe Acensi. "On ne leur donne pas les moyens." Si ce n'est pas sous la forme de contrats aidés, le président de Bleu Blanc Zèbre prône le tutorat. "Il faut se lien entre l'emploi et l'apprentissage. Il faut doubler le nombre d'apprentissage."