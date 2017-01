INVITÉ RTL- Bertrand Martinot, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, estime qu'il faut remplacer le CPA lancé par le gouvernement.

Le compte personnel d'activité a officiellement été lancé par le gouvernement ce jeudi 12 janvier. Un dispositif présenté comme la grande réforme sociale du quinquennat Hollande. Le CPA va permettre aux Français, via un site internet, d'avoir accès à leurs droits sociaux durant tout leur parcours professionnel. Myriam El Khomri a expliqué sur RTL que ce compte allait permettre de "rendre aux individus la maîtrise de leur parcours professionnel".



Bertrand Martinot, ancien délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle et co-auteur d'un rapport sur la flexisécurité, estime que "c'est un sujet central : donner à nos citoyens des outils pour faire face aux bouleversements du marché qui sont inouïs (...) Il n'y a pas débat sur la nécessité mais sur l'idée générale" .



Pour lui, la zone d'ombre réside dans "la complexité incroyable" de ce rapport. Par ailleurs, il affirme que "ce compte ne donne droit qu'à des prestations de formation or les actifs pour se reconvertir n'ont pas besoin que de formation mais aussi de conseils en orientation, de coaching".



La formation n'est pas le seul besoin des salariés qui veulent se reconvertir, "c'est donc une conception très restrictive". Pour Bertrand Martinot, il faut que cela soit mieux financé car il n'y a pas de financement dédié selon lui. "Un milliard d'euros pour 20 millions de personnes concernées, ça fait 50 euros par personne" , conclut Bertrand Martinot.