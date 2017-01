ÉCLAIRAGE - Le compte personnel d'activité est accessible depuis jeudi 12 janvier sur internet. Il est très facile de s'y inscrire. RTL vous donne quelques clefs pour comprendre comment il marche.

> Le compte personnel d'activité est accessible sur internet Crédit Image : SIPA / CHAMUSSY Crédit Média : Christophe Ponzio

par Christophe Ponzio , Marie de Fournas publié le 12/01/2017 à 11:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Le compte personnel d'activité (CPA) a été lancé en grande pompe ce jeudi 12 janvier. L'objectif de ce dispositif lancé par Bernard Cazeneuve et quatre de ses ministres : ce n'est pas le tout d'avoir des droits, encore faut-il les connaitre. Ce compte va se présenter sous la forme d'un portail internet que RTL a déjà testé.



Il s'agit d'une plate-forme qui fait du trois en un, puisqu'elle regroupe à la fois le compte personnel de formation et le compte pénibilité, qui existent déjà, ainsi que le compte d'engagement citoyen qui est nouveau pour les bénévoles associatifs et les jeunes en service civique. Pour y accéder, il suffit de se rendre sur le site moncompteactivite.gouv.fr, munis de votre numéro de sécurité sociale. Créez un mot de passe et vous voilà en quelques clics dans votre coffre-fort numérique personnel.

Tout actif de plus de 16 ans peut l'ouvrir

Dedans, trois compteurs sont alimentés automatiquement. Ils indiquent le nombre d'heures de formation dont vous disposez ou bien votre nombre de points pénibilité. Vous pouvez également y retrouver vos fiches de paye, si votre employeur a opté pour leur dématérialisation. D'autres services sont également disponibles comme le bilan de compétences ou l'accompagnement à la création d'entreprises. À l'avenir, le chômage, l'épargne salariale et les comptes épargne temps pourraient enrichir le CPA.



Ce compte présenté comme révolutionnaire et unique au monde ne concerne pas seulement les salariés. Tout actif de plus de 16 ans peut l'ouvrir : salariés, chômeurs, retraités, mais aussi les indépendants et les fonctionnaires dès l'an prochain. Cette mesure phare de la loi travail, se veut comme un sac à dos social personnel, transporté tout au long de sa vie, pour faire face notamment, aux carrières en pointillés avec une multitude d'employeurs.