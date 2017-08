Colonie de vacances : quelles tendances cet été ?

publié le 03/08/2017 à 11:17



Que reste-t-il des "jolies colonies de vacances" chantées par Pierre Perret? Plus moderne, plus thématique, mais aussi plus chère, la colo est chaque année moins plébiscitée par les parents, alors qu'elle reste synonyme de "liberté" pour les enfants.



En 2016, 1,2 million d'enfants ont été accueillis dans 39.000 colonies contre 1,5 million en 2008 pour 47.000 séjours. Chaque année, près de trois millions d'enfants et adolescents, soit 25% de cette classe d'âge, ne partent jamais en vacances, relève l'Insee.

Cela se précise: Neymar a pris congé hier matin de ses coéquipiers du FC Barcelone et doit être présenté en fin de semaine par le Paris SG pour un transfert record, épilogue attendu d'un feuilleton qui dure depuis deux semaines.



Le transfert du siècle se dessine: le PSG est sur le point de régler les 222 millions d'euros de la clause libératoire du contrat du Brésilien avec le Barça, une somme astronomique qui explose le record actuel des 105 millions d'euros, hors bonus, dépensés à l'été 2016 pour le transfert de Paul Pogba de la Juventus Turin à Manchester United.





- : Est-ce que l'arrivée de Neymar au PSG va rendre la Ligue 1 plus attractive ? : RTL vous invite à répondre à la question du jour !