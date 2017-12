Collision à Millas : vers une enquête "longue et difficile" selon un syndicat SNCF

Une collision entre un car scolaire et un TER a fait 5 morts à Millas, le 14 décembre 2017

Trente-six heures après la collision entre un train et un car scolaire qui a fait cinq morts à Millas, dans les Pyrénées-Orientales, le mystère persiste autour de la position de la barrière du passage à niveau au moment du drame. "Il n'y aura que l'enquête qui pourra déterminer, en auscultant avec précision les différents éléments, la position de cette barrière", explique Bernard Aubin, secrétaire général du syndicat First SNCF.



La conductrice de l'autocar, grièvement blessées, a affirmé depuis son lit d'hôpital, que les barrières étaient levées et que les luminaires d'alerte étaient éteints. Pourtant, il apparaît que les barrières sont endommagées comme si, au moins l'une d'entre elles avait été percutée.

"C'est vraiment le type de l'enquête longue et difficile, prévoit Bernard Aubin. Ce n'est pas qu'une expression, dans ce cas ce sera une réalité". La compagnie de cars et la SNCF s'opposent sur les interprétations du drame, en attendant que le voile soit levé sur les circonstances. "Il y a des témoignages mais se pose la question de leur fiabilité, puisqu'ils ne sont pas concordants même si, en majorité, les témoins affirment que les barrières étaient baissées", rappelle Bernard Aubin. "Il faudra qu'il y ait un examen technique très poussé", poursuit-il.