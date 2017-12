publié le 14/12/2017 à 23:04

4 enfants décédés, 11 en état d'urgence absolue et 9 autres en urgence relative... C'est le bilan provisoire de la collision entre un bus scolaire et un train, ce jeudi 14 décembre, à Millas près de Perpignan dans les Pyrénées-Orientales.



Jean-Marc Pujol, le maire de Perpignan et le président de la communauté d'agglomération, s'est rendu sur place et témoigne au micro de RTL : "Dès que j'ai eu l'information je me suis rendu sur place". Le plan Blanc a été déclenché, "tous les moyens de secours étaient disponibles". Jean-Marc Pujol décrit une situation "vraiment difficile, surtout lorsque l'on parle d'enfants".

Le maire de Perpignan a dû rencontrer les parents : "Là aussi, cela a été difficile, parce que nous n'avions aucune information et il était dur de répondre à leurs angoisses. Cet aspect m'a profondément marqué et qui me marquera longtemps". Les familles se sont réunies dans un gymnase, "mais il y avait très peu d'informations", malgré un point avec le préfet. "Il est difficile d'identifier les victimes, (...) j'ai parlé avec les médecins-urgentistes, ils n'avaient jamais vu ça. Ils étaient très choqués".

"J'ai demandé à tout le monde de rapidement informer les familles, pour ne pas les laisser dans l'incertitude toute la nuit : ce serait ajouter de l’horrible à l'horreur" déclare Jean-Marc Pujol. Concernant une explication à cet accident, les services de gendarmerie sont en train de travailler pour découvrir ce qu'il s'est passé lors de cette "catastrophe".