et La rédaction numérique de RTL

publié le 14/12/2017 à 18:55

Le drame s'est produit à Millas, près de Perpignan (Pyrénées-orientales). Un train a percuté un bus scolaire sur un passage à niveau, un bilan provisoire de la gendarmerie fait état de quatre enfants morts et 24 blessés dont sept en urgence absolue.



L'accident s'est produit à 16 heures et si il est pour l'instant très difficile de connaître les circonstances exactes du drame, la mobilisation des secours est très importante. Un plan blanc a été déclenché par la préfecture des Pyrénées-orientales. Selon le ministère de l’Intérieur, 70 sapeurs-pompiers, 10 véhicules de secours aux personnes, 1 poste médical avancé, 2 hélicoptères de la sécurité civile, et 2 hélicoptères du SAMU sont mobilisés. Le Préfet a également déclenché le plan NOVI (Nombreuses Victimes).



Bouleversé par le drame survenu à #Millas.

Depuis Tirana, où je viens d’atterrir pour un déplacement officiel, mes premières pensées vont aux familles si durement touchées ce soir.

Un mobilisation exceptionnelle des forces de secours est en cours pour venir en aide aux victimes. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 14 décembre 2017

Marcel, commerçant à quelques lieux de l'accident, décrit au micro de RTL, l’impressionnant dispositif de secours. "J'ai vu plusieurs camions de pompiers et des hélicoptères se sont posés et sont repartis". Selon des témoins, le passage à niveau était fermé quand le bus s'est engagé sur la voix. Les circonstances exactes de l'accident sont encore à déterminer.

Plusieurs responsables politiques vont se rendre à Millas sont Édouard Philippe. Le Premier ministre va se rendre sur le lieu de la collision selon son entourage. Il devrait arriver sur les lieux vers 19h45. Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, et Elizabeth Borne, ministre des Transports sont déjà sur place.



Un numéro d'information a été mis en place pour les parents d'élèves : 04.68.51.67.67.

Terrible accident à #Millas. Je me rends immédiatement sur place. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) 14 décembre 2017