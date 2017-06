publié le 10/06/2017 à 11:24

Après les vacances d'été qui débuteront samedi 8 juillet 2017, la reprise des cours se fera, dans toutes les zones, le 4 septembre 2017. Vous trouverez ci-dessous, le calendrier complet des vacances dans toutes les zones françaises.



Les vacances de la Toussaint :

Dans toutes les zones (A,B et C), les vacances de la Toussaint se dérouleront du samedi 21 octobre 2017 au lundi 6 novembre 2017.



Les vacances de Noël :

Les vacances de Noël seront les mêmes pour toutes les zones. La pause de Noël débutera le samedi 23 décembre 2017 pour s'achever le lundi 6 janvier 2018.



Les vacances d'hiver :

Pour la zone A qui comprend Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers, les vacances d'hiver commenceront le samedi 10 février 2018 jusqu'au lundi 26 février 2018. Dans la zone B (Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tour, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg) elles dureront du samedi 24 février au lundi 12 mars. Enfin, dans la zone C (Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) les élèves seront en vacances du samedi 17 février au lundi 5 mars.



Les vacances de printemps :

Dans la zone A, les vacances de printemps se dérouleront du samedi 7 avril au lundi 23 avril. La zone B sera en vacances du samedi 21 avril au lundi 7 mai. Les élèves de la zone C seront en vacances du samedi 14 avril au lundi 30 avril.



Les vacances d'été 2018 débuteront, dans toute la France, le samedi 7 juillet 2018.