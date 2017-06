publié le 19/06/2017 à 16:15

Le thermomètre s'affole depuis quelques jours en France, où le mercure atteint et dépasse largement même les 30 degrés dans l'hexagone. Si bien que Météo France a lancé une alerte orange canicule sur 51 départements ce lundi 19 juin. Plus de la moitié des département de la France métropolitaine sont donc concernés par cette alerte, avec des pointes flirtant avec les 40 degrés en ce début de semaine étouffante.



L'après-midi, il fera 25 à 30 degrés sur les côtes de la Manche et du Languedoc-Roussillon, 31 à 35 degrés ailleurs, et jusqu'à 36 à 38 degrés entre les Pays de la Loire et le Sud-Ouest. En cas de fortes chaleur, des mesures sont prises par les autorités afin de prévenir d'éventuelles problèmes de santé pour les personnes à risques, notamment la mise à disposition d'endroit frais et publics, à l'image des bibliothèques. Par ailleurs, il est demandé de ne pas oublier de s'hydrater, plus que d'habitude et régulièrement, sans attendre d'avoir soif, notamment les personnes âgées

Les 51 départements en vigilance orange canicule

Ain (01), Allier (03), Ariège (09), Cher (18), Corrèze (19), Côte-d'Or (21), Creuse (23), Eure-et-Loir (28), Haute-Garonne (31), Gers (32), Ille-et-Vilaine (35), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Isère (38), Jura (39), Loir-et-Cher (41), Loire (42), Loire-Atlantique (44), Loiret (45), Lot (46), Mayenne (53), Nièvre (58), Orne (61), Puy-de-Dôme (63), Hautes-Pyrénées (65), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Sarthe (72), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Yonne (89), Essonne (91), Val-d'Oise (95), Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Maine-et-Loire (49), Pyrénées-Atlantiques (64), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Deux-Sèvres (79), Vendée (85), Vienne (86) et Haute-Vienne (87).

51 départements en vigilance canicule Crédit : Capture d'écran Météo France