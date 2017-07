publié le 29/07/2017 à 00:01

La canicule a tué des travailleurs. C'est ce que révèle le bilan inattendu dévoilé vendredi 28 juillet par le ministère de la Santé. La vague de chaleur de juin a entraîné 6 % de décès en plus qu'à la même période les années précédentes, ce qui représente 580 décès supplémentaires. Rien à voir avec les épisodes de 2003 et 2015 : quand on observe ces données dans le détail, on constate que ce ne sont pas les personnes âgées qui ont été les plus touchées.



En effet, c'est la tranche des 15-64 ans qui, cette fois, est concernée. On compte 215 décès supplémentaires entre le 19 et le 25 juin, soit un indicateur en hausse de 13% par rapport aux années précédentes. L'agence santé publique France, qui publie ces données, n'a pas en sa possession les causes exactes de ces décès, mais on sait que durant cette période les accidents liés à la chaleur ont été nombreux : malaises de joggeurs, insolations ou hydrocutions de baigneurs. Plus de 3.000 passages aux urgences ont été enregistrés, et près de 1.500 consultations à SOS médecins.

Sept décès liés aux très fortes températures ont également été recensés sur le lieu de travail des victimes, en extérieur, notamment sur les chantiers de BTP. À l'inverse, contrairement aux épisodes de canicule précédents, il n'y a pas eu de surmortalité chez les personnes âgées. Quelques hypothèses sont avancées : un plan canicule qui a bien fonctionné, avec une surveillance par téléphone des personnes inscrites sur les registres des communes et l'ouverture plus large de salles réfrigérées. Le fait aussi d'une canicule précoce, à un moment où les vacances n'avaient pas commencé et où les familles et les aidants étaient encore présents auprès des plus fragiles.