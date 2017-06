publié le 07/06/2017 à 22:59

C'est une première en France : une Parisienne attaque l'État en justice. Elle souffre de problèmes respiratoires chroniques et estime que les autorités ne luttent pas assez contre la pollution, qui est responsable de 48.000 morts prématurées chaque année en France. "On frappe là où ça fait mal, au niveau judiciaire", explique Olivier Blond, président de Respire, l'une des associations engagées aux côtés de la plaignante. "On a déjà essayé tous les autres moyens pour alerter l'État et les décideurs, parce que ce n'est pas une nouveauté qu'il y a un problème de pollution", regrette-t-il.



Olivier Blond rappelle également qu'au-delà des personnes qui meurent prématurément, chacun est victime de la pollution, au jour le jour. "On estime en moyenne à 9 mois l'espérance de vie perdue par citoyen à cause de la pollution. À Paris qui est plus polluée, c'est deux ans", souligne-t-il.

Même si des mesures sont prises pour tenter de lutter contre la pollution, la plaignante va devant la justice pour négligence fautive de l'État. "Ça veut dire qu'on pense que l'État est responsable de ne pas faire assez". Malgré les vignettes et autres dispositifs mis en place, Olivier Blond estime que "ce n'est pas suffisant. C'est ridicule", juge-t-il.