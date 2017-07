publié le 08/07/2017 à 07:38

Météo-France a placé hier, jeudi 6 juillet, huit départements du centre-est de la France en vigilance orange à la canicule. Les départements concernés sont l'Ain, l'Allier, l'Isère, le Jura, la Loire, le Puy-de-Dôme, le Rhône et la Saône-et-Loire. La fin de l'événement est prévu au plus tôt demain, dimanche 9 juillet, à 21h00. Une vigilance à laquelle s'ajoute désormais une alerte orange pour orages dans les départements de la Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Gers, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées.



"Cet après-midi, les températures maximales prévues seront de l'ordre de 33 à 37 degrés sur les départements en vigilance orange ou jaune canicule avec des pointes à 38 degrés sur le sud de la vallée du Rhône. Cette chaleur sera lourde avec un risque orageux en fin d'après-midi. Une baisse franche interviendra dimanche, avec un temps pluvio-orageux, mettant fin à l'épisode de canicule", indique Météo-France.

"Cet après-midi le risque orageux se généralise rapidement et les orages se renforcent (grêle, rafales de vent, fortes averses). En fin d'après-midi une zone d'orages intenses remonte des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées vers les Landes et le Gers, puis le Lot-et-Garonne et la Gironde en soirée, enfin la Dordogne et les Charentes en début de nuit, avec risque de grosse grêle, de rafales de vent jusqu'à 100 km/h, et de très fortes averses (jusqu'à 30 mm en 1 heure), la faible mobilité des orages donnant des cumuls localement importants", selon les prévisionnistes.

Météo France a placé 17 départements en vigilance orange canicule et orages samedi 8 juillet 2017 Crédit : Capture Météo France