publié le 08/11/2017

Sa séance de jogging dans les rues Caen (Calvados) n'a pas dû passer inaperçue. Il faut dire que l'individu de 34 ans a opté pour un accoutrement plus que déplacé pour déambuler dans les rues de la ville : un maillot du FC Barcelone floqué du nom de Ben Laden. Un comportement qui a valu à l'intéressé de comparaître pour "apologie du terrorisme" devant le tribunal correctionnel de Caen et d'écoper de six mois de prison ferme, comme le rapportent nos confrères du Parisien.



Son arrestation, en juin dernier, a été rendue possible par la vigilance d'un agent de sécurité du magasin dans lequel l'individu a fait floquer son maillot. Bracelet électronique à la cheville, capuche sur la tête pour éviter d'apparaître sur les caméras, le client ne passait pas inaperçu.

Devant les juges, le prévenu a plaidé "la provocation". "Il faut distinguer la provocation et l’immaturité de l’apologie du terrorisme", a abondé son avocat lors de l'audience, comme le révèle Le Parisien. Une position que n'ont visiblement pas partagée les magistrats qui ont dénoncé un comportement "choquant" et "inadmissible".



Une sévérité sans doute accrue par certains habits entassés dans la penderie du prévenu. Durant une perquisition, les policiers sont en effet tombés sur d'autres maillots de même acabit. Le père de famille a fait floquer certains d'entre eux du nom de Mollah Omar, célèbre taliban afghan, d'Abou Hamza, imam radical, ou du bras droit de Saddam Hussein Ali le chimique. Il a d'ailleurs porté certaines de ces tuniques dans la cour d'un centre détention où il était incarcéré antérieurement.

