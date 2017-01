Un directeur commercial d'une entreprise de containers estime que le "marché du migrant est une production comme une autre".

Crédit : AFP / DENIS CHARLET Un camp de migrants en cours d'évacuation, le 2 juillet 2014 à Calais (image d'illustration)

par Valentine De Brye publié le 13/01/2017 à 15:34

Antoine Houdebine, un homme au projet professionnel bien particulier... Ce directeur commercial de Logistic Solutions, une entreprise bretonne, souhaite se spécialiser sur un marché "récent". Cet homme, qui a remporté le marché destiné au camp de réfugiés de Calais, souhaite construire des containers pour héberger les migrants. "Il faut dégager de l'espace, car ils vont souvent être là (...) Le migrant, toute la journée, je me demande ce qu'il fait. Les journées sont longues quand on ne travaille pas. Donc ils vont souvent être dans le container".



Une enquête du magazine Envoyé Spécial montre cet homme d'affaires assumer pleinement cette logique commerciale. Mais son rêve dépasse bien la ville de Calais puisqu'il veut développer son idée dans toute la France : 10.000 migrants répartis dans les 100 départements français. Soit 100 camps à construire.



"Avec 100 camps, on met 10.000 migrants organisés, rangés, propres (...) À 10 euros la nuit, ça fait 100.000 euros par jour", détaille-t-il. Un marché potentiel de 36 millions d'euros par an qui pose tout de même certaines questions. Une problématique morale rapidement balayée par Antoine Houdebine : "Le marché du migrant c'est une production comme une autre, elle est spécifique mais elle est comme les autres".