Cadavre retrouvé dans les Yvelines : la police lance un appel à témoins

publié le 09/09/2017 à 17:22

Son identité reste un mystère pour les enquêteurs de la direction centrale de la Police judiciaire. Le 31 août dernier, le corps calciné d'une jeune femme non identifiée a été retrouvé en bordure d'un chemin à Vernouillet, dans les Yvelines, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Paris. C'est un promeneur qui avait fait la macabre découverte, "dans un lieu isolé et semi-rural", avait précisé le procureur de la République de Versailles.



Depuis, la police tente d'en savoir plus sur le profil de la victime. L'autopsie et les tests génétiques ont permis d'établir que le cadavre correspondait à une personne de sexe féminin, âgée de plus de 10 ans et mesurant moins d'1,65 mètre.

"Si vous avez constaté, au cours de l'été, la disparition suspecte d'une personne pouvant correspondre à ce signalement, ou si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs, contactez le 0.800.33.60.98", indique la Police nationale.