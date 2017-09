Lucas Tronche : la police nationale diffuse un nouvel appel à témoins

publié le 02/09/2017 à 16:42

L'affaire Lucas Tronche émerge de deux ans d'enquête laborieux. Plus de deux ans après la disparition du jeune homme à Bagnols-sur-Cèze (Gard), la police nationale a diffusé un nouvel appel à témoin ce samedi 2 septembre. "Si vous avez des informations permettant d'aider les enquêteurs à identifier ce témoin important, contactez la brigade criminelle de Montpellier", indique la police sur son appel à témoins, couplé à un portrait-robot de l'homme recherché. L'intéressé se trouvait d'après les enquêteurs, deux heures avant les faits, sur le lieu où Lucas Tronche a disparu.



L'individu recherché est un homme "de type européen, avec des yeux clairs, d'environ 40 ans". Mince, "il mesure 1m70 à 1m72" et arbore des tatouages "sur les deux avant-bras". "Son portrait robot avait déjà été diffusé en décembre dernier", indique France Bleu Gard Lozère qui relaie l'information, mais les enquêteurs ont apporté des modifications au contenu de sa description et davantage de détails physiques le concernant.

Nouvel appel à témoin pour la disparition de Lucas Tronche. On ne lâche rien, un maximum de partages ! @SOSLucasTronche pic.twitter.com/57r0XdUJAy — ObjectifGard (@objectifgard) 2 septembre 2017

D'après les informations relayées par la police, l'homme serait "utilisateur d'un petit véhicule bleu clair de type Citroën Visa, Fiat Panda ou Citroën AX, assez vieux, deux portes, pourvu d'anciennes plaques, immatriculé dans l'Hérault."