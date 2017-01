REPLAY - ÉDITO - L'éditorialiste revient sur le discours historique prononcé par la Première ministre britannique Theresa May encadrant la sortie du Brexit.

Alain Duhamel revient sur le discours historique prononcé ce mardi 17 janvier par la Première ministre britannique Theresa May encadrant la sortie du Brexit. "Si elle avait le choix avec un Brexit doux elle n'aura pas pu stopper le flux migratoire y compris celui originaire de l'Europe et dans ce cas-là, c'est un échec politique", restitue l'éditorialiste pour qui l'option d'un Brexit dur, choisi par la cheffe du gouvernement, correspond plus à la tradition britannique. Cependant, cette direction implique une foule d'inconvénients pour le journaliste.



"Entre les deux Irlande, il y aura de nouveau des douanes". Une situation "épouvantable" pour les locaux selon l'éditorialiste. De plus, "la Grande-Bretagne va perdre le fameux passeport financier qui permettait d'essaimer les activités londoniennes sur l'ensemble de l'Europe". Un faisceau de raisons fait dire à Alain Duhamel que "quand la négociation du Brexit s'achèvera dans deux ans, il sera devenu très impopulaire en Grande-Bretagne".