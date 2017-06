publié le 14/06/2017 à 12:08

Les lycéens en classe de terminale se penchent à partir de ce jeudi 15 juin sur les épreuves du baccalauréat, avec la philosophie pour ouvrir cette semaine d'examens. Les collégiens en classe de troisième ont, quant à eux, rendez-vous à la fin du mois avec le brevet. Deux jours d'épreuves sont programmés, les jeudi 29 et vendredi 30 juin. La session démarre avec les mathématiques.



Ces épreuves sont notées sur un total de 300 points, auxquels s'ajoutent les 400 points du contrôle continu réalisé tout au long de l'année scolaire. Pour valider le brevet, il faut obtenir au moins 350 points. La mention assez bien est accordée aux élèves qui totalisent au moins 420 points, la mention bien, au-dessus de 490 points et la mention très bien au-dessus de 560 points. Les résultats devraient être annoncés au plus tard le 7 juillet.

Session normale : le calendrier des épreuves

Jeudi 29 juin

- 13h30-15h30 : Mathématiques

- 15h45-16h45 : Physique-chimie et/ou SVT et/ou technologie

Vendredi 30 juin

- 9h-11h : Histoire-géo et enseignement moral et civique

- 11h15-12h25 : Français (1ère partie)

- 14h30-14h50 : Français (2e partie, dictée)

- 15h-16h30 : Français (2e partie, travail d'écriture)

Session de remplacement : le calendrier des épreuves

Jeudi 14 septembre

- 13h30-15h30 : Mathématiques

- 15h45-16h45 : Physique-chimie et/ou SVT et/ou technologie



Vendredi 15 septembre

- 9h-11h : Histoire-géo et enseignement moral et civique

- 11h15-12h25 : Français (1ère partie)

- 14h30-14h50 : Français (2e partie, dictée)

- 15h-16h30 : Français (2e partie, travail d'écriture)