Les suspects sont présentés devant le juge d'instruction en charge de l'affaire du braquage de la célébrité.

Crédit : ASTRID STAWIARZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Kim Kardashian, lors d'une soirée aux États-Unis

par Aymeric Parthonnaud , Olivier Boy publié le 12/01/2017 à 19:24

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Plusieurs hommes soupçonnés d'avoir directement participé au braquage de la star américaine de téléréalité Kim Kardashian à Paris en octobre dernier ont été mis en examen ce jeudi 12 janvier par le juge d'instruction, notamment pour vol avec arme en bande organisée, a annoncé le parquet de Paris.

Yunice A., 63 ans, a été mis en examen pour enlèvement ou séquestration et association de malfaiteurs, a précisé le parquet.



Marcel B., né en 1952, a été mis en examen des chefs de recel en bande organisée et association de malfaiteurs. Florus H., né en 1972, a aussi été mis en examen pour complicité de vol avec arme en bande organisée, enlèvement et séquestration et association de malfaiteurs. Le premier est soupçonné d'avoir aidé à écouler les biens volés à Kim Kardashian, des bijoux, estimés à environ 9 millions d'euros. Le second aurait renseigné l'équipe de braqueurs sur l'emploi du temps de la vedette ultramédiatisée. Un magistrat spécialisé doit encore statuer sur leur éventuel placement en détention provisoire.



Une quatrième personne, Gary M, né en août 1989 est en cours de présentation devant le juge d'instruction. Six autres personnes sont toujours en garde à vue et pourraient être présentées vendredi 13 janvier devant le juge pour d'éventuelles nouvelles mise en examen.