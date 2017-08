et AFP

publié le 19/08/2017 à 21:35

Un feu de forêt a ravagé près de 240 hectares de forêt près d'Aubagne, samedi 19 août dans la soirée. Des vacanciers ont dû être évacués momentanément et des habitants confinés chez eux, a-t-on appris auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône. La préfecture a ouvert une cellule de crise, alors que cet incendie s'est déclaré dans une zone boisée et comportant beaucoup d'habitations individuelles. À 22h00, aucune habitation n'était touchée par le feu, a indiqué la préfecture dans un communiqué, ajoutant que 800 logements ont été préservés par les pompiers.



Le centre de vacances Odalys de Carnoux-en-Provence, qui avait été évacué en début de soirée, a rouvert. Les riverains accueillis dans le gymnase de la commune ont eux aussi pu regagner leur domicile dès 23h00, a constaté un photographe de l'AFP sur place.

L'incendie se dirigeait vers Carpiagne en fin de soirée. Samedi, l'ensemble des massifs forestiers des Bouches-du-Rhône étaient fermés à toute circulation, y compris à pied, en raison de la sécheresse et du vent, propices au déclenchement d'incendies.

D'autres incendies moins importants ont été signalés samedi soir dans le département, notamment à Fos-sur-mer et à La Ciotat, mobilisant au total 800 pompiers. Dans l'Hérault, où le risque incendie est également considéré comme "très sévère" ce week-end en raison du vent et de la sécheresse, les sapeurs pompiers ont signalé deux départs de feu vers 21h30.



À Sérignan, deux hectares ont été brûlés et des habitations protégées, 30 personnes étant évacuées à titre préventif. A Béziers, au lieu-dit Montimas, deux hectares ont également été brûlés mais plusieurs dizaines sont menacés ainsi qu'au moins une habitation, selon les sapeurs-pompiers.