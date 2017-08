Avignon : ils sauvent une personne âgée piégée dans un incendie

publié le 17/08/2017 à 12:29

Il s'agit d'un "acte de courage et d'héroïsme", a affirmé le capitaine des sapeurs-pompiers d'Avignon. Mercredi 9 août, quatre jeunes ont secouru une habitante prise au piège dans l'incendie qui s'est déclaré dans son habitation, selon des informations rapportées par la Provence.



"On a entendu des cris un et appel au secours provenant de la locataire dont la maison était en flamme avec sa mère qui dormait à l'étage. Quatre jeunes de passage dans le quartier, se sont précipités à l'intérieur de la maison", ont rapporté des riverains au quotidien local.

Sans l'intervention de ces jeunes qui se sont improvisés sauveteurs, l'incendie aurait pu tourner au drame. En effet, dès leur entrée dans le domicile ravagé par le feu, ils ont découvert une personne âgée "prisonnière des fumées toxiques, très choquée et incommodée par la fumée". Ils ont alors bravé les flammes et extrait la victime de sa propriété.



Transportée à l'hôpital

Dépêchés sur place, les sapeurs-pompiers d'Avignon ont pris en charge la victime avant de la transporter à l'hôpital. L'origine de l'incendie n'a pas encore été déterminée. Seule certitude : ils sont quatre à avoir risqué leur vie pour sauver celle d'une inconnue.