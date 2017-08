Paimpol : trois personnes sauvées des flammes par quatre jeunes

publié le 13/08/2017 à 19:26

La valeur n'attend pas le nombre des années. C'est tôt ce dimanche 13 août au petit matin dans le bourg de Plounez, à Paimpol, dans les Côtes-d'Armor, qu'un terrible feu s'est déclaré. L'ancien boulanger de la commune a trouvé la mort dans l'incendie de sa maison, qui était également son ancien commerce. Sa femme, ainsi que son fils et sa fille ont pu être sauvé in extremis des flammes grâce à l'intervention de quatre jeunes qui rentraient de soirée.



Il est aux alentours de 7h, quand deux jeunes hommes qui passaient en scooter et deux autres qui arrivaient à pied, agissent héroïquement en voyant de la fumée s’échapper de la maison. Tous rentraient du Festival du Chant de marin qui se déroulait à Paimpol ce week-end, comme le rapporte Ouest-France. Après avoir tenté de forcer la porte, les adolescents ont trouvé le moyen d’entrer dans la demeure en s’aidant notamment du toit d’une voiture situé à hauteur de fenêtre de la maison.

Les héros âgés de 16 à 19 ans

Un réflexe plein de courage de la part de jeunes âgés de 16 à 19 ans. Une fois à l'intérieur, les quatre jeunes hommes repèrent les habitants de la maison et réussissent à faire sortir une femme de 85 ans, sa fille âgée de 47 ans et son fils. Malheureusement, leur mari et père, âgé lui-aussi de 85 ans, est resté prisonnier des flammes et a péri dans l'incendie.

42 pompiers mobilisé

"Il y a une belle morale", positive le maire de Paimpol. "Si ces jeunes n’avaient pas été là il y aurait eu quatre décès." Jean-Yves de Chaisemartin s'est bien sûr montré affecté par la disparition de l’ancien boulanger du bourg, personnalité très connue de la commune. Les trois victimes ont été transportées et prises en charge au centre hospitalier de Paimpol. Leurs jours ne sont pas en danger. Les quatre jeunes ont également été hospitalisés après avoir respiré des fumées toxiques.



Les sapeurs-pompiers ont déployé de gros moyens de secours sous la direction du chef de colonne, le lieutenant Pascal Penit. "Nous avons engagé 42 sapeurs-pompiers sur le sinistre avec des équipes venues de Paimpol, Pléhédel, Tréguier, Pleubian, Pordic, Lézardrieux et Bégard" , pour venir à bout de l'incendie.