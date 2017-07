publié le 16/07/2017 à 15:20

L'incendie est désormais maîtrisé, mais les pompiers luttent toujours contre les flammes ce dimanche 16 juillet. Le sinistre qui s'est déclaré samedi 15 juillet à Saint-Cannat, dans les Bouches-du-Rhône, a parcouru 750 hectares de forêt avant d'être circonscrit dans la matinée du dimanche 16 juillet. 800 pompiers étaient mobilisés pour arrêter le premier gros incendie de l'été. 200 véhicules étaient également mobilisés ainsi que deux Canadair.



Aucune victime n'est à déplorer, même si plusieurs bâtiments ont été endommagés. L'heure est au soulagement et le pire a été évité selon le maire du village Jacky Gérard : "Il y a d'énormes dégâts au niveau de la forêt, explique-t-il. Il y a eu quelques bâtiments qui ont été léchés par les flammes, mais sans trop de dégâts intérieurs. Il y a une petite maison qui a brûlé ainsi qu'un hangar. Par rapport à l'ampleur du sinistre, on est relativement satisfaits de la limitation de ces dégâts", a déclaré le maire.

Les #pompiers13 ont préservé 2000 ha de forêt, 147 habitations, la ligne TGV et le village d'Eguilles.#vigilance. pic.twitter.com/bL9JP2luyO — Pompiers 13 (@SDIS13) 16 juillet 2017

Une quarantaine d'habitants et de touristes ont retrouvé leur maison depuis le milieu de la matinée. Le feu est parti d'un champs aux abord du village de Saint-Cannat, probablement à cause d'un mégot de cigarette.Les moyens terrestres et aériens sont toujours mobilisés pour réduire les flammes et éviter que d'autres foyers ne se déclarent.