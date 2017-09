publié le 08/09/2017 à 11:15

Boris Faure retourne à l'hôpital. C'est le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale qui l'a annoncé sur Twitter. En quelques lignes, Olivier Faure explique que le socialiste a été "réhospitalisé pour complications dont épanchement sanguin intra crânien", en ajoutant qu'une "nouvelle intervention [était] prévue".



Selon son avocat, Patrick Klugman, il a été "réhospitalisé hier à Bruxelles suite à des complications, il était en très mauvais état". "Hier soir, le diagnostic était qu'il fallait le réopérer mais il y avait une incertitude sur le fait de savoir si c'est une méningite ou l'hématome dû aux coups qui se reforme", a-t-il précisé.

L'homme politique était sorti de l'hôpital et avait décidé de porter plainte pour diffamation contre le député ex-REM M'jid El Guerrab, le 3 septembre 2017. Ce dernier est accusé d'avoir porté plusieurs coups de casque à son adversaire politique lors d'une violente altercation entre les deux hommes, qui s'est déroulée à Paris le 30 août dernier. M'jid El Guerrab a avoué avoir frappé Boris Faure, mais se défend en assurant qu'il aurait été insulté de "sale arabe" avant. Ce que Boris Faure dément.





Une enquête a été ouverte pour "violences aggravées" et faire la lumière sur ce qu'il s'est passé entre les deux hommes politiques. Boris Faure s'était vu prescrire plus de 30 jours d'incapacité totale de travail à sa sortie de l'hôpital. M'jid El Guerrab a été mis en examen pour "violences volontaires avec arme" le 2 septembre dernier.

