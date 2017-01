INVITÉ RTL - Après une longue nuit d'excès, il est temps d'écouter et de prendre soin de son corps avant la rentrée. Les conseils d'un nutritionniste.

> Bonne année 2017 : les conseils d'un nutritionniste pour se remettre des excès du réveillon Crédit Image : iStock Crédit Média : Bernard Poirette Télécharger

par Bernard Poirette , Ludovic Galtier publié le 01/01/2017 à 09:02

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

La consommation excessive d'alcool rythme généralement la nuit du 31 décembre. Au réveil, il est difficile d'assumer, les regrets peuvent alors vous envahir. Patrick Sérog, médecin-nutritionniste à Paris, rappelle que la première des solutions pour remédier à une gueule de bois et au mal de tête est la réhydratation. "Il faut boire abondamment : 2 litres, 2,5 litres voire 3 litres. Ça peut être de l'eau, de la tisane, ce n'est pas la peine de prendre des jus de fruits parce qu'on va absorber énormément de sucre. Essayez de prendre des thés légers", conseille le médecin.



En ce premier jour de l'année, l'alcool est évidemment à proscrire. "Si on a la gueule de bois, cela veut dire que notre foie a eu beaucoup de difficultés à détoxifier l'alcool au cours de la nuit, et donc il n'est pas prêt à refaire un effort supplémentaire. Il faut donc vraiment le mettre au repos."



Le repas, trop copieux, peut, lui aussi, être à l'origine de ballonnements. "Nous avons un foie qui fabrique de la bile, nous sommes habitués à une certaine quantité de graisse au cours de la journée. Si nous dépassons cette quantité, il faut en fabriquer beaucoup plus. Or, dans ces moments-là, nous ne sommes pas capables de fabriquer autant de bile que nécessaire pour pouvoir absorber les graisses que nous avons mangées. Il faut absolument manger le plus maigre possible aujourd'hui : un peu de jambon et de poulet, des légumes et des féculents." Le jeûne d'aliments solides pendant 24 heures n'a en revanche aucune répercussion sur l'organisme.