publié le 16/10/2017 à 19:00

Bien avant le hashtag #BalanceTonPorc, Tristane Banon avait dénoncé Dominique Strauss-Kahn. Après s'être confiée dans un livre sans nommer l'ancien directeur du Fonds monétaire international, elle avait fini par porter plainte. Aujourd'hui, lundi 16 octobre au micro de RTL, elle dit comprendre cet élan de femmes qui dénoncent le harcèlement sexuel. "Il y a un besoin de libérer la parole des femmes. C'est évident", estime la romancière et journaliste.



"Il y a un besoin de dénoncer des pratiques quotidiennes qui sont presque admises, qui ne tombent pas nécessairement sous le coup de la loi, mais qui sont ultra-violentes pour les femmes. Il y a un besoin que ça sorte. (...) Ce hashtag permet de mettre le curseur sur des pratiques du quotidien, de montrer et d'expliquer aux gens que ce n'est pas normal", poursuit-elle.

Malgré tout, Tristane Banon exprime des réserves sur le fait que de potentiels agresseurs soient explicitement nommés dans certains tweets. "Si on tombe dans la dénonciation, dans l'accusation de telle ou telle personne, on arrive dans la situation d'une société qui essaie de se faire justice elle-même. Je trouve cela absolument terrible et ce sont des dérives très dangereuses".

On ne va pas rajouter des lois aux lois. Tristane Banon Partager la citation





Considérant qu'il y a un besoin de "changer les mentalités" car "on est dans une société où c'est aux femmes de gérer le désir des hommes", la journaliste souhaiterait que les internautes balancent les comportements néfastes plutôt que des noms : "C'est exactement le même problème que beaucoup d'affaires qui sortent ces temps-ci : on s'acharne sur une personne. Le problème n'est pas la personne, mais toute la société qui autorise ça".



Ainsi, elle n'aurait peut-être pas explicitement nommé Dominique Strauss-Kahn : "Je ne sais pas. Dans mon cas, il s'agissait d'actes qui tombent sous le coup de la loi. Dans l'idée de #BalanceTonPorc, ce sont vraiment les actes et agressions du quotidien qui peuvent être terriblement vécus (...) mais pas condamnables par la loi".



Au milieu de cette polémique, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'Égalité femmes-hommes, a détaillé sur RTL les contours du projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles. Dans les affaires de viol, le délai de prescription va être allongé. "Ça va dans le bon sens", constate Tristane Banon, pensant qu'il y aurait eu "d'autres suites judiciaires" à sa plainte contre DSK. Mais d'une manière générale, ce nouvel arsenal juridique la laisse perplexe : "On ne va pas rajouter des lois aux lois. il faut changer les mentalités dans la société".