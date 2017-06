Bac 2017 : les corrigés de philosophie de la filière L

publié le 15/06/2017 à 12:16

Le marathon des épreuves a commencé ce matin à 8 heures pour les quelques 700.000 candidats inscrits au baccalauréat 2017. Cette année, la filière littéraire compte la benjamine des candidats, une élève de Guadeloupe âgée de 13 ans mais aussi la plus âgée, avec 74 ans au compteur. Comme chaque année, c'est par la philosophie que démarre traditionnellement l'examen.



Une poignée de lycéens ont déjà passé toutes les épreuves, à des milliers de kilomètres de France. À Pondichéry, ancien comptoir français du sud de l'Inde, les élèves du lycée français de la ville ont rendu leurs dernières copies le 28 avril. En ce qui concerne l'épreuve de philosophie, les candidats de la filière L avaient le choix entre trois sujets dont l'un faisait étonnamment écho à l'actualité du pays. Le commentaire de texte portait en effet sur des mots écrits par le philosophe Alain, consacrés au vote. Il s'agissait d'un extrait de son ouvrage Propos sur les pouvoirs, publié en 1925, où il écrivait : "Quand je vote, je n'exerce pas un droit, je défends tous mes droits".

Cette année, les candidats avaient le choix entre deux sujets de dissertation et un commentaire de texte.



Sujet 1 : Suffit-il d’observer pour connaitre ?



Dans ce sujet, il s’agit de s’interroger sur la connaissance. Comment celle-ci s’obtient-elle ? Par quels biais, est-il possible de l’obtenir ? C’est un sujet qui se penche sur l’épistémologie, c’est à dire la philosophie de la connaissance. Ce n’est pas un sujet simple car il n’y a pas de notion spécifique du programme à laquelle il serait possible pour les élèves de se rattacher. On peut cependant le traiter de plusieurs manières en mobilisant les connaissances acquises en cours sur la vérité, l’expérience, la théorie et la perception qui est peut-être une des notions essentielles qu’il faut mobiliser (mais pas seulement).

Consulter le corrigé de tous les sujets du bac de philosophie de la filière littéraire sur studyrama.com