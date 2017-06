Bac 2017 : découvrez les sujets d'histoire-géographie des filières ES, S et L

publié le 16/06/2017 à 09:30

Après la philosophie, les lycéens candidats au baccalauréat 2017 avaient trois à quatre heures pour plancher sur l'épreuve d'histoire-géographie. À 8 heures du matin, vendredi 16 juin, les 700.000 élèves dispatchés dans les 4.400 centres d'examen ont pu découvrir leur sujet.



Pour les séries littéraire et économique et sociale, l'épreuve est identique. Cette année, l'histoire était en "majeure" et la géographie en "mineure". Pour les futurs bacheliers en L, le coefficient est de 4. Il est de 5 en ES. Pour les S, qui avaient une heure de moins que leurs camarades, la note est calculée avec coefficient 3. Pour eux aussi, la première partie était dédiée à une composition d'histoire. Pour la seconde partie, il fallait analyser deux documents en géographie : une tribune publiée dans le China Daily et une carte.

Série ES et L

Première partie : composition d'histoire

Sujet 1 : Socialisme, communisme et syndicalisme en Allemagne des lendemains de la Seconde Guerre mondiale à nos jours ?

Sujet 2 : La Chine et le monde depuis 1949

Deuxième partie : croquis de géographie

Sujet : Pôles et flux de la mondialisation.

Série S

Première partie : composition d'histoire

Sujet 1 : La Chine et le monde depuis 1949.

Sujet 2 : Gouverner la France depuis 1946 : État, gouvernement, administration, opinion publique.



Deuxième partie : analyse de deux documents en géographie



Sujet : Le continent africain face à la mondialisation : les investissements directs étrangers.