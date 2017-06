Bac 2017 : les corrigés de philosophie pour la filière S

publié le 15/06/2017 à 12:34

Le grand jour est arrivé pour près de 720.000 candidats. Ce jeudi 15 juin, ils ont ainsi commencé le marathon des épreuves du baccalauréat 2017 avec la philosophie. Ils seront exactement 718.890 à plancher jusqu'au 22 juin sur les épreuves écrites dans plus de 4.400 centres d'examens en France.



Les élèves de la filière S ont donc dû traiter pendant quatre heures l'un des trois sujets qui leur étaient présentés dans cette épreuve au coefficient 3. Les élèves du lycée français de Pondichéry, qui ont rendu leurs dernières copies le 28 avril dernier avaient le choix entre deux dissertations : "Vit-on en société pour satisfaire ses désirs ?", ou "La connaissance des êtres vivants implique-t-elle de les hiérarchiser ?". Si ces derniers ne les inspiraient pas, ils pouvaient alors se tourner vers le commentaire de texte. C'est un extrait La description du corps humain et de toutes ses fonctions de Descartes qui avait été sélectionné.

Ce jeudi 15 juin, les élèves de la filière S ont dû plancher sur l'un des trois sujets suivants :

Sujet 1 : "Défendre ses droits, est-ce défendre ses intérêts ?"

Sujet 2 : "Peut-on se libérer de sa culture ?"

Sujet 3 : étude de l'extrait de Dits et écrits, de Foucault.



Corrigé du sujet 1 :



C’est un beau sujet, à nouveau sur le droit, finalement assez présent dans ce bac 2017, qui est proposé aux élèves de Série S. Qu’est ce que le droit, quelle est sa nature profonde et quelle est son utilité ? Est ce que la défense et la demande d’application de nos droits n’est qu’une demande égoïste, le simple effet de mon intérêt ou bien en demandant l’application de mes droits je vais au delà. C’est une bonne question qui peut ainsi aider à réfléchir tous ceux qui utilisent le droit sans réfléchir ou au contraire tous ceux qui ne comprennent pas pourquoi parfois telle ou telle personne fait usage de son droit et demande son application.

Corrigé du sujet 2 :

Est-il possible de sortir des déterminismes sociaux qui nous gouvernent ? La question est difficile. Elle renvoie à Bourdieu notamment à toute la sociologie qui nous indique notamment dans les héritiers qu’en fait nous acquérons des habitudes par nos parents et par notre éducation dont il est très difficile de se détacher car elles sont souvent inconscientes ou alors elles marquent une société entière.

