publié le 01/02/2018 à 18:54

Les collégiens et les lycéens peuvent officiellement commencer leurs révisions. Le ministère de l'Éducation nationale a dévoilé ce jeudi 1er février les dates des épreuves du brevet des collèges et du baccalauréat 2018 pour les candidats des académies de métropole. Les élèves des académies d'outre-mer connaîtront leurs dates plus tard.



Les lycéens passant un bac général et un bac technologique plancheront du lundi 18 juin au lundi 25 juin. Les élèves des séries Technologique, Economique et sociale (ES), Littéraire (L) et Scientifique (S) commenceront cette session par l'épreuve traditionnelle, mais redoutée, de Philosophie. Les élèves de Terminale devront ensuite affronter l'épreuve d'Histoire-géographie le mardi 19 juin, puis leur première épreuve de langue étrangère le lendemain après-midi. Le jeudi 21 juin sera consacré aux spécialités des trois filières, Sciences économiques et sociales (série ES), Littérature (série L) et Physique-Chimie (série S).

Le calendrier des épreuves du baccalauréat 2018 Crédit : Capture d'écran ministère de l'Éducation nationale

Les candidats termineront cette session par l'épreuve de Mathématiques et de leur deuxième langue étrangère le vendredi 22 juin. Certains élèves de la série L auront encore les épreuves d'Arts, de Latin et de Grec le lundi 25 juin, tandis que ceux de la série S auront celle de leur spécialité. Les résultats seront disponibles le vendredi 6 juillet et les élèves pourront participer au rattrapage jusqu'au mercredi 11 juillet.

Pour les élèves de Première, les épreuves anticipées auront lieu le 18 juin dans l'après-midi pour le Français et le 20 juin pour les Sciences en séries L et ES. Les candidats du baccalauréat professionnel passeront leurs épreuves du lundi 18 juin au mercredi 20 juin. Les épreuves du brevet des collèges auront lieu à la fin du mois, le jeudi 28 et le vendredi 29 juin.