publié le 31/01/2018 à 09:55

Où sont les écrivaines, romancières, dramaturges et poétesses dans les épreuves du bac ? C'est la question que s'est posée l'association George, le deuxième sexe concernant les programmes de littérature des élèves de classe de première, en France. Réponse obtenue : moins de 5%, peut-on lire dans le compte-rendu de cette étude, effectuée sur un échantillon de programme.



Ce dernier, composé de plus de 1000 extraits de textes, "n’a pas pour vocation d’être représentatif et d’offrir un panorama fiable des extraits proposés en lecture analytique en cours de français en première, mais constitue un premier jeu de test afin de préparer un recueil à plus large échelle cette année", explique le collectif sur son site Internet.

"On constate en regardant nos fameux descriptifs de bac français qu’il y a à peine 5% de textes de femmes, pratiquement rien en théâtre et en poésie", a précisé Françoise Cahen sur les ondes de France Culture.

Parmi les auteures les plus étudiées, Marguerite Duras, Madame de La Fayette ou Annie Ernaux en majorité et, plus rarement, Yasmina Reza, Simone de Beauvoir, Virginie Despentes ou Fatou Diome.